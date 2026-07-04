В небе над Удмуртией сбили ракету

Бречалов: силы ПВО сбили в Удмуртии ракету при попытке атаковать предприятие

Военные отразили ракетную атаку на предприятие в Удмуртии, никто не пострадал. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте» .

«Силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий», — сказал он.

На месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений, по информации главы Удмуртии, нет.

Ранее попал под удар рынок в Токмаке в Запорожской области. Украинские военные направили на гражданских БПЛА с взрывным устройством осколочно-фугасного действия.