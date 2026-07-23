В небе над Севастополем сбили 30 беспилотников

Системы противовоздушной обороны за сутки нейтрализовали в Севастополе 30 украинских БПЛА. Об этом в «Максе» рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.

«За минувшие сутки наши военные вместе с мобильными огневыми группами уничтожили 30 БПЛА противника», — подчеркнул губернатор.

Развожаев также поблагодарил защитников за проделанную работу.

В ночь на 23 июля военные отразили в регионах налет более 200 беспилотников. Атакам подверглись Московский регион, Крым, Татарстан, акватория Азовского моря, Белгородская, Волгоградская, Брянская, Воронежская и еще 11 областей.

Под Курском из-за беспилотников пострадали пять мирных жителей. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что ранения получили три женщины в населенных пунктах Воронок и Пушкарное Рыльского района. В Беловском районе пострадал 28-летний мужчина, а в Кореневском — 60-летняя жительница.