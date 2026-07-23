За сутки в Курской области получили ранения пять мирных жителей

Хинштейн: за сутки в Курской области ранены пять мирных граждан

За минувшие сутки в Курской области в результате атак ВСУ получили ранения пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе» .

В деревне Воронок Рыльского района 50-летнюю женщину ранило осколком. В селе Пушкарное из-за сброса с дрона 19-летняя и 20-летняя девушки получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и осколочные ранения, их направили в одну из больниц Курска.

Также в Беловском районе пострадал 28-летний мужчина, а в Кореневком — 60-летняя женщина.

За период с 9:00 22 июля по 9:00 23 июля над регионом сбили 91 вражеский беспилотник, 72 раза противник обстрелял из артиллерии отселенные районы, 25 раз БПЛА сбросили взрывные устройства.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали 223 украинских беспилотника над российскими регионами.