В небе над регионами России сбили 117 украинских БПЛА

Минобороны: над регионами России, Черным и Азовским морями сбили 117 БПЛА

В течение дня над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей сбили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны работали с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Военные перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. Еще часть беспилотников ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее на Краснолиманском направлении в ДНР операторы российских FPV-перехватчиков и расчет «Молнии-ПВО» сбили шесть ударных и разведывательных БПЛА противника.