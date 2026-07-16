Российские «Молнии» перехватили шесть украинских БПЛА в ДНР
Операторы FPV-перехватчиков и расчет «Молнии-ПВО» сбили ударные и разведывательные беспилотники противника на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Ведомство опубликовало кадры перехвата беспилотников противника, во время которого российские расчеты БПЛА стали вести счет. Итогом схватки стало 6:0 в пользу «Молний» ВС России.
«Разбиваем всухую», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее стало известно, что в России создали лазерный комплекс «Перун» против любых типов БПЛА. Дальность поражения цели — до пяти километров. Научно-производственный центр «Сварог» приступил к его испытаниям.