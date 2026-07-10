В небе над Новгородской областью сбили шесть беспилотников за ночь

Губернатор Дронов: над Новгородской областью сбили шесть БПЛА за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали над Новгородской областью шесть беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дронов.

Губернатор призвал жителей области сохранять бдительность в случае обнаружения обломков украинских БПЛА. Информация о пострадавших не поступала.

«Не приближайтесь к ним и не трогайте — это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112», — предупредил Дронов.

Всего в течение минувшей ночи военные ликвидировали над российскими регионами 376 украинских дронов, сообщала ранее пресс-служба Минобороны.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что над регионом уничтожили 14 украинских БПЛА за полтора часа. Он предупредил местных жителей, что во время атаки возможно временное замедление работы мобильного интернета.