Над Ленинградской областью сбили 14 украинских беспилотников за полтора часа

Над Ленинградской областью силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале .

Угрозу БПЛА в воздушном пространстве объявили 2:58. Первые два беспилотника уничтожили примерно через час, а к 4:30 военные сбили еще 12 воздушных целей.

Губернатор предупредил жителей области, что во время атаки возможно временное замедление мобильного интернета.

Накануне средства ПВО отражали массированный налет в других регионах страны — за 12 часов уничтожили 152 дрона над 11-ю областями и Крымом.