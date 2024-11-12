В НАТО заявили о страхе перед российским ядерным оружием

Адмирал Бауэр: НАТО был бы на Украине, если бы не ядерное оружие у России

Российское ядерное оружие выступает для НАТО сдерживающим фактором в ситуации на Украине. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, которого процитировал Military Watch Magazine .

«Я абсолютно убежден, что, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже давно были на Украине», — подчеркнул военачальник.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предостерег Украину от ядерного шантажа в адрес России, предупредив, что в противном случае реализуют на практике договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» сообщил, что никто не может гарантировать, что Запад не задействует ядерное оружие. Он добавил, что вера Запада в собственную безнаказанность может привести к трагедии.