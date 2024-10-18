Россия никому не советует проверять на практике действие договора с Северной Кореей о стратегическом партнерстве. Такое заявление в соцсети «ВКонтакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Проверять, как работает названая статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств», — заявил политик.

Реагировать на угрозы безопасности, в том числе на ядерный шантаж со стороны Украины, партнеры будут соответствующе. В этом отличие от договоренностей, которые президент Украины Владимир Зеленский заключает с западными союзниками.

«Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне», — подчеркнул Медведев.

Украина не сможет создать собственное ядерное оружие, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал украинских чиновников безумцами.