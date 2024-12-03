В Кремле назвали возможное вступление Украины в НАТО угрожающим событием

Песков: полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России

Получение Украиной статуса полноправного члена НАТО не устроило бы Россию, а присоединение страны к блоку — само по себе угрожающее событие. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, и безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России отметил, что говорит о непреложном правиле международных отношений, которым руководствуется страна.

«Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием», — объяснил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это не ликвидирует причины происходящего и то, почему Россия начала спецоперацию.

Издание «Европейская правда» ранее сообщило, что на Украине отказались от альтернативных членству в НАТО гарантий на официальном уровне.