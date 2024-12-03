Украина отказалась от всех альтернативных членству в НАТО гарантий

Украина официально отказалась от альтернативных членству в НАТО гарантий. Об этом сообщило издание «Европейская правда».

«Единственной реальной гарантией безопасности для Украины <…> является только полноправное членство Украины в НАТО», — процитировало издание заявление правительства.

Также украинское руководство подчеркнуло, что страна отказывается от форматов, альтернативных присоединению к альянсу.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина согласится на временные территориальные уступки для быстрого достижения мира. По его словам, страна желает получить гарантии безопасности в виде вступления в НАТО или других решений.

Как отмечал украинский президент Владимир Зеленский, «горячая фаза» боевых действий может закончиться, если государство войдет в НАТО с теми территориями, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Он отметил, что необходимо как можно скорее присоединиться к блоку.