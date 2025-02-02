Генсек НАТО Рютте: фронт на Украине движется в неправильном направлении

Для Украины складывается неблагоприятная ситуация на фронте, который движется в неправильном направлении. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild.

«Фронт на Украине движется в неправильном направлении. <…> Я настоятельно призываю союзников предоставить вооружения, чтобы у ВСУ была максимальная обороноспособность», — заявил он.

Рютте добавил, что страны — партнеры Украины должны обучать солдат ВСУ, чтобы страна заняла позицию силы. Генсек Североатлантического альянса отметил, что при заключении мирного соглашения она должна быть устойчивой.

Глава НАТО уже не первый раз выступает с призывом увеличить поддержку Украины. По его словам, противостояние имеет якобы геополитическое значение, поэтому киевскому режиму должны помогать все западные государства.

Журналистка Диана Панченко предложила Рютте отправиться в окопы или не лезть в дела Украины.