Украинская журналистка Диана Панченко предложила генеральному секретарю НАТО Марку Рютте самому отправиться в окопы или не лезть в дела Украины. Свой призыв она опубликовала на странице в соцсети X.

«Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, или позвольте народу Украины решать свою судьбу», — написала она.

Таким образом Панченко отреагировала на пост главы Североатлантического альянса перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе. Рютте назвал украинского лидера своим другом и пообещал обсудить с ним продолжение поддержки со стороны НАТО.

Генсек НАТО ранее призвал Европу и США усилить помощь Украине для усиления ее позиций на будущих переговорах. Рютте сообщил, что с февраля 2023 года в результате конфликта погибли и пострадали более миллиона человек.

Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис заявил, что продолжая давать Украине ложные надежды, НАТО продлевает ее агонию.