Рютте призвал усилить поддержку Украины со стороны НАТО
Генсек НАТО Рютте призвал поменять траекторию украинского конфликта
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал нарастить поддержку Украины. Такое заявление он сделал на дискуссии по украинскому конфликту в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщило РИА «Новости».
«Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что-то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить», — подчеркнул генсек.
По его словам, противостояние имеет якобы геополитическое значение, поэтому все западные государства должны участвовать в поддержке Украины.
Экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер ранее заявил о неспособности украинских войск остановить продвижение российской армии в зоне СВО. У ВСУ нет необходимого количества живой силы и техники, которая могла бы стабилизировать ситуацию. При этом Россия ни при каких условиях не согласится на заморозку конфликта.