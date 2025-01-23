Рютте призвал усилить поддержку Украины со стороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал нарастить поддержку Украины. Такое заявление он сделал на дискуссии по украинскому конфликту в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщило РИА «Новости» .

«Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что-то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить», — подчеркнул генсек.

По его словам, противостояние имеет якобы геополитическое значение, поэтому все западные государства должны участвовать в поддержке Украины.

Экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер ранее заявил о неспособности украинских войск остановить продвижение российской армии в зоне СВО. У ВСУ нет необходимого количества живой силы и техники, которая могла бы стабилизировать ситуацию. При этом Россия ни при каких условиях не согласится на заморозку конфликта.