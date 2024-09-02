В НАТО выразили опасение, что перехват российских ракет будет иметь последствия для альянса

Североатлантическому альянсу не следует становиться стороной конфликта на Украине. Если союзники собьют российские ракеты, это будет иметь последствия для всего военного блока, так в НАТО отреагировали на предложение сбивать ракеты РФ над украинской территорией, сообщило издание Europa Press .

В НАТО опасаются, что действия каждого члена блока в поддержку Украины могут повлиять на альянс в целом.

«НАТО не является стороной боевых действий и не станет ею. <…> Именно поэтому союзникам необходимо продолжать тесные консультации в рамках альянса», — заявил собеседник издания.

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что уничтожать российские ракеты над Украиной нужно до того, как они попадут в воздушное пространство Польши. Он назвал «конституционным долгом» Польши сбивать над Украиной российские ракеты.