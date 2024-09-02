В НАТО выразили опасение, что перехват российских ракет будет иметь последствия для альянса

Europa Press: НАТО выразил опасение, что сбитие ракет РФ чревато последствиями

Фото: РИА «Новости»

Североатлантическому альянсу не следует становиться стороной конфликта на Украине. Если союзники собьют российские ракеты, это будет иметь последствия для всего военного блока, так в НАТО отреагировали на предложение сбивать ракеты РФ над украинской территорией, сообщило издание Europa Press.

В НАТО опасаются, что действия каждого члена блока в поддержку Украины могут повлиять на альянс в целом.

«НАТО не является стороной боевых действий и не станет ею. <…> Именно поэтому союзникам необходимо продолжать тесные консультации в рамках альянса», — заявил собеседник издания.

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что уничтожать российские ракеты над Украиной нужно до того, как они попадут в воздушное пространство Польши. Он назвал «конституционным долгом» Польши сбивать над Украиной российские ракеты.

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