Сикорский назвал «долгом Польши» сбивать ракеты России над Украиной

Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты над Украиной

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конституционный долг Польши — сбивать ракеты России над Украиной. Такое заявление сделал глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

«Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство. Это наш конституционный долг», — высказался он.

По его мнению, уничтожать российские ракеты над Украиной нужно до того, как они «смогут попасть в воздушное пространство Польши». Он заверил, что сами украинцы не против такого подхода к ситуации.

Министр национальной обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш ранее заявлял, что ни одна страна НАТО не решится сбивать ракеты над Украиной. По его словам, государства — члены Североатлантического альянса скептически отнеслись к такой идее украинского президента Владимира Зеленского.

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте