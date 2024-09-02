Сикорский назвал «долгом Польши» сбивать ракеты России над Украиной

Конституционный долг Польши — сбивать ракеты России над Украиной. Такое заявление сделал глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью Financial Times .

«Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство. Это наш конституционный долг», — высказался он.

По его мнению, уничтожать российские ракеты над Украиной нужно до того, как они «смогут попасть в воздушное пространство Польши». Он заверил, что сами украинцы не против такого подхода к ситуации.

Министр национальной обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш ранее заявлял, что ни одна страна НАТО не решится сбивать ракеты над Украиной. По его словам, государства — члены Североатлантического альянса скептически отнеслись к такой идее украинского президента Владимира Зеленского.