В НАТО разработали секретную тактику для переговоров по Украине

Рютте: у НАТО есть тактика переговоров по Украине, держащаяся в тайне от Путина

Североатлантический альянс разработал секретную тактику, которая будет использоваться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Я не могу вам точно описать, как будут проходить эти обсуждения [с Россией]. У меня уже есть идеи, как могла бы выглядеть эта композиция. Но мы не хотим, чтобы Путин знал больше, чем он уже знает. Сделаем из этого небольшой секрет», — заявил генсек НАТО в интервью Bild.

Рютте также отметил, что Запад должен сделать все возможное для поддержки Украины, включая поставку оружия и обучение украинских солдат.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял о стремлении как можно скорее завершить конфликт на Украине. После вступления в должность президента США он выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и сделал несколько резонансных заявлений. В частности, он утверждал, что Владимир Зеленский предлагал ему заключить сделку для разрешения конфликта.

Ранее Трамп рассказал о значительном успехе в вопросе урегулирования конфликта на Украине.