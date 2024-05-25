В НАТО отказались сбивать российские ракеты над Украиной
Столтенберг заявил, что системы ПВО НАТО не будут сбивать ракеты РФ над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем противовоздушной обороны стран — членов альянса. Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist.
«Мы не будем стороной конфликта», — заявил Столтенберг.
Он признал, что существует риск эскалации конфликта. По его словам, нельзя допускать, чтобы он перерос в «полноценную войну между Россией и НАТО в Европе».
Столтенберг добавил, что одно дело поставлять оружие и обучать украинских военных, но совсем другое — напрямую вмешиваться в конфликт, проводить боевые операции над Украиной или на ее территории. Он также высказался против отправки натовских войск на украинские земли.
Издание отметило, что в ходе интервью с генсеком НАТО стали ясны и перспективы вступления Украины в альянс. Они остаются отдаленными.
До этого предшественник Столтенберга — Андерс Фог Расмуссен — призывал альянс задействовать свои системы ПВО в Польше и Румынии, чтобы сбивать российские ракеты и дроны.
Ранее польский МИД сообщил, что руководство страны изучает возможности применения систем ПВО для ликвидации ракет РФ над Украиной.