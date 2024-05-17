В НАТО не отказались от идеи по отправке войск на Украину | 360°

17 мая 2024, 09:18
В НАТО не отказались от идеи по отправке войск на Украину
Politico: в НАТО считают, что рано или поздно направят войска на Украину
Представители НАТО считают, что рано или поздно перебросят свои войска на Украину для поддержки ВСУ. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на чиновника из одной из стран Североатлантического альянса.
Пока у НАТО нет планов по отправке войск на помощь Украине. Но представители альянса не исключают, что рано или поздно это случится.
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«Они (представители альянса — прим. ред.) полагают, что это рано или поздно произойдет, по крайней мере для обучения и поддержки», — отметили авторы материала.
В начале мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство блока не планирует отправлять войска на Украину. По его словам, Североатлантический альянс не намерен напрямую участвовать в конфликте.
Такого же мнения придерживается министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он отметил, что отправка западных войск на Украину не является необходимостью. Британские власти вряд ли сделают это в будущем, добавил Шэппс.
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Украина
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