В НАТО не отказались от идеи по отправке войск на Украину | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 09:18 В НАТО не отказались от идеи по отправке войск на Украину Politico: в НАТО считают, что рано или поздно направят войска на Украину Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Представители НАТО считают, что рано или поздно перебросят свои войска на Украину для поддержки ВСУ. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на чиновника из одной из стран Североатлантического альянса.

Пока у НАТО нет планов по отправке войск на помощь Украине. Но представители альянса не исключают, что рано или поздно это случится.

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«Они (представители альянса — прим. ред.) полагают, что это рано или поздно произойдет, по крайней мере для обучения и поддержки», — отметили авторы материала.

В начале мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство блока не планирует отправлять войска на Украину. По его словам, Североатлантический альянс не намерен напрямую участвовать в конфликте.

Такого же мнения придерживается министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он отметил, что отправка западных войск на Украину не является необходимостью. Британские власти вряд ли сделают это в будущем, добавил Шэппс.