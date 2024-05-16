Министр обороны Британии негативно высказался об отправке войск на Украину | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 01:44 Министр обороны Британии негативно высказался об отправке войск на Украину Британский глава обороны Шэппс: нет необходимости в отправке войск на Украину Freepik

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Отправка западных войск в ряды ВСУ не является необходимостью, Великобритания вряд ли предложит Украине сделать это в будущем. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шэппс в интервью подкасту газеты Telegraph.

«Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу [отправку] „сапог“ на Украину. Я также не думаю, что это необходимо», — сказал он.

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По мнению Шэппса, западным лидерам нужно убедиться, что украинские войска хорошо профинансированы и обучены, а также имеют доступ к необходимому оборудованию. Также Западу необязательно придумывать новые варианты для поддержки Украины, а следует усилить существующую помощь до уровня, который оказывает Великобритания.

Ранее Шэппс заявил, что британская сторона дала согласие на то, чтобы ВСУ атаковали территорию крымского полуострова. Он отметил, что Лондон считает Крым «частью Украины», поэтому не критикует атаки этой территории.