В ближайшем будущем не стоит ожидать снятия санкций с России со стороны западных государств. Таким мнением с РИА «Новости» поделился экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.

«В обозримом будущем не вижу снятия санкций (Запада с России — прим. ред.). Вопрос конфликта на Украине может быть решен, но отношения России с Западом останутся испорченными надолго, по моему мнению», — сказал он.

Экономист засомневался, что в ближайшем будущем снимут ограничения, учитывая, что уже действуют санкции против России, которые охватывают различные сферы, и западные страны проводят враждебную политику в отношении страны, включая угрозы в адрес государства. Даже если на президентских выборах в США будет избран новый президент, это не станет причиной для отмены санкций.

В конце сентября США ввели новые санкции против россиян. Под ограничения попала платежная система Cryptex с регистрацией на Сент-Винсенте и Гренадинах.

Ранее американская сторона решила участвовать в программе G7 по кредиту для Украины. Речь идет о 50 миллиардах долларов без продления срока действия финансовых санкций Евросоюза.