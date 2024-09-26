США ввели новые санкции против россиян

США ввели санкции в отношении одного гражданина РФ и платежной системы Cryptex

Минфин США ввел санкции против одного гражданина России и платежной системы Cryptex. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рестрикции коснулись россиянина Сергея Иванова, его род деятельности в министерстве не уточнили.

Кроме того, под санкции США подпала платежная система Cryptex с регистрацией на Сент-Винсенте и Гренадинах.

Великобритания 26 сентября ввела санкции против пяти российских судов. Также ограничения коснулись судоходных перевозчиков WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO и Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD.

Президент России Владимир Путин отмечал, что недружественные страны через введение санкций против российской энергетики хотели получить выгоду для самих себя, однако их надежды не оправдались. Глава государства назвал современную энергетику фундаментом мирового развития и одной из ключевых отраслей.