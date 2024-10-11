США решили участвовать в программе G7 по кредиту для Украины

FT: США планируют поддержать кредит для Украины за счет российских активов

США планируют участвовать в программе G7 по сбору средств для Украины вне зависимости от того, что Евросоюз отказался предоставлять гарантии бессрочной заморозки активов России. Об этом сообщила Financial Times .

По словам источников газеты, власти Соединенных Штатов намерены присоединиться к кредиту для Украины на 50 миллиардов долларов даже без продления срока действия финансовых санкций Евросоюза.

Такое решение, по словам журналистов, приняли на фоне желания показать единый фронт по украинскому вопросу до прихода в Белый дом нового президента.

«Объявление об участии США в кредитной программе может быть сделано до президентских выборов в ноябре», — отметили собеседники газеты.

Соглашение G7 предусматривает погашение кредита в 50 миллиардов долларов за счет полученной от замороженных российских активов прибыли.