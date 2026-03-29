Собянин: силы ПВО в Москве отразили атаку двух беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших по направлению к Москве. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информация о пострадавших не поступала.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщал, что над регионом сбили 31 беспилотник. По его словам, экстренные службы работают на месте возгорания в порту Усть-Луга.

Днем ранее в городе Васильевке Запорожской области дрон атаковал многоквартирный дом. Повреждения получило остекление в 16 квартирах, жильцов оперативно эвакуировали в безопасное место. На поврежденном участке начали работать экстренные службы и аварийные бригады.