В Ленинградской области уничтожили 31 дрон

Дрозденко: МЧС тушат возгорание в порту Усть-Луга, в области уничтожили 31 БПЛА

В воздушном пространстве Ленинградской области уничтожили 31 дрон. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожили 31 БПЛА», — написал он.

Дрозденко добавил, что спасатели тушат возгорание в порту Усть-Луга.

До этого Дрозденко сообщал о повреждении в порту Усть-Луга, информация о пострадавших не поступала. На фоне угрозы беспилотников в регионе ограничили скорость мобильного интернета.

