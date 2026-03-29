В Ленинградской области уничтожили 31 дрон

Дрозденко: МЧС тушат возгорание в порту Усть-Луга, в области уничтожили 31 БПЛА
В воздушном пространстве Ленинградской области уничтожили 31 дрон. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожили 31 БПЛА», — написал он.
Дрозденко добавил, что спасатели тушат возгорание в порту Усть-Луга.
Российские военные в ответ на атаки боевиков ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят удары по местам дислокации техники, расположения личного состава и наемников противника, а также объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления.
До этого Дрозденко сообщал о повреждении в порту Усть-Луга, информация о пострадавших не поступала. На фоне угрозы беспилотников в регионе ограничили скорость мобильного интернета.
Ранее супружеская пара пострадала при детонации украинского беспилотника в городе Шебекине.