В Московской области объявили ракетную опасность

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — предупредили жителей региона.

Ракетную опасность в Подмосковье объявляли накануне ночью. Она продлилась около полутора часов.

Жителей предупредили о запрете съемки работы систем ПВО, а также напомнили, что при обнаружении обломков боевой части ракеты или беспилотника нельзя его трогать, а сообщать по телефону «112».