В Московской области объявили отбой беспилотной опасности

На территории Московской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального РСЧС.

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области», — сказано в сообщении.

Сигнал о возможно атаке поступил сегодня ночью. На период его действия жителей просили отказаться от выхода на улицу. Тем, кто уже находился вне помещений, рекомендовали зайти в ближайшее здание или воспользоваться подземным переходом. Также власти допускали временное ухудшение работы мобильного интернета.

По данным Минобороны, с 08:00 до 20:00 российские военные пресекли попытки 105 украинских беспилотников проникнуть в воздушное пространство страны. Все обнаруженные дроны были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.