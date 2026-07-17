Более 100 украинских БПЛА сбили в небе над Россией за день

Минобороны: за день над регионами России сбили 105 украинских БПЛА

Российские средства ПВО с 08:00 по 20:00 17 июля перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение дня <…> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА противника ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Орловской областями. Дроны также сбили над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Липецке украинский беспилотник рухнул на многоквартирный жилой дом. Детонации не произошло, никто не пострадал.