Более 100 украинских БПЛА сбили в небе над Россией за день
Минобороны: за день над регионами России сбили 105 украинских БПЛА
Российские средства ПВО с 08:00 по 20:00 17 июля перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение дня <…> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
БПЛА противника ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Орловской областями. Дроны также сбили над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
В Липецке украинский беспилотник рухнул на многоквартирный жилой дом. Детонации не произошло, никто не пострадал.