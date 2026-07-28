В Московской области объявили отбой беспилотной опасности

В Московской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба РСЧС по региону.

Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за дальнейшими сообщениями оперативных служб.

Угроза атаки беспилотников на территории Подмосковья действовала более шести часов. В подобных случаях жителям и гостям региона рекомендовали оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Если тревога застала на улице, специалисты советовали укрыться в здании, подземном переходе либо на автомобильной парковке.

Власти также напомнили о запрете фото- и видеосъемки беспилотных летательных аппаратов и работы ПВО.

Минувшей ночью в небе над Россией ликвидировали 356 украинских БПЛА. Часть из них — в воздушном пространстве Московского региона.