Силы ПВО за ночь сбили 356 украинских беспилотников над Россией

В ночь на 28 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали 356 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 27 июля до 8:00 28 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Волгоградской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром заявил, что в направлении столичного региона с вечера до утра летело более 390 беспилотников. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, 81 - уничтожили на подлете к столице.