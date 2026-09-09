В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск

Кузнецов: один пострадавший при атаке БПЛА на Новороссийск в тяжелом состоянии

Ночная атака беспилотников на Новороссийск привела к госпитализации 28 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве России.

Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов уточнил, что состояние одного из раненых медики оценивают как тяжелое. Все остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — добавил он.

При ударе Вооруженных сил Украины по Новороссийску погибли четыре человека, в том числе один ребенок, ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще 29 человек получили ранения разной степени тяжести.

Также беспилотники повредили восемь домов, православный храм и детский сад. Кондратьев поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оценить ущерб и помочь всем пострадавшим.