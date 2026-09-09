Четыре человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск

В ночь на 9 сентября при атаке БПЛА противника на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким», — написал глава региона.

Еще 29 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

«Враг бьет исключительно по гражданским объектам. Повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, также пострадали здания православного храма и детского сада», — подчеркнул Кондратьев.

Ранее стало известно, что почти 600 беспилотников сбили в небе над Россией за минувшую ночь. БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, Крымом, Краснодарским краем, Ульяновской, Тульской, Самарской, Ростовской и другими областями.