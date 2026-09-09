Дроны ВСУ повредили 8 домов, детсад и храм в Новороссийске

Кондратьев: в Новороссийске после атаки БПЛА пострадали храм, 8 домов и детсад

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Новороссийске повреждения получили детский сад, православный храм, пять многоквартирных и три частных дома. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Враг бьет по гражданским объектам. На местах продолжают работать оперативные и спасательные службы», — написал он.

Кондратьев добавил, что поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко взять ситуацию под личный контроль, провести оценку ущерба, оказать поддержку и всестороннюю помощь каждой пострадавшей семье.

В результате ночного налета беспилотников на Новороссийских погибли четыре человека, среди них ребенок. Ранения получили 29 человек, состояние троих оценили как тяжелое.

Минобороны утром в среду рапортовало, что военные в течение ночи ликвидировали 596 беспилотников в небе над территорией России.