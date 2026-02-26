В Минобороны подтвердили ночной массированный удар по Украине

Минобороны заявило о массированном ударе по объектам ВПК Украины

Российские военные в ночь на 26 февраля нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ВС России применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Начиная с 04:00 сирены воздушной тревоги звучали во всех регионах Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о работе системы противовоздушной обороны. По данным мониторинговых каналов, значительная часть ракет достигла целей. Удары наносили волнами, что практически истощило боезапас ПВО противника.

Кроме того, на окраинах Харькова заметили беспилотники с оптоволоконным каналом управления. Радары зенитных установок не видят столь малые цели, благодаря чему дроны успешно поражают цели.