В МИД заявили о возможности переговорного решения по украинскому конфликту

Переговорное решение украинского кризиса возможно, если США и страны Запада признают, что предложение президента Владимира Путина о мире является единственным выходом из сложившейся ситуации. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Если кураторы киевского режима, его кукловоды, признают, что альтернативы тому решению, которое изложено президентом Путиным на встрече с руководством МИД 14 июня, с поправкой на произошедшее с того времени развития „на земле“ нет, если они увидят, что альтернативы этому нет, тогда, конечно, переговорное решение возможно», — сказал он.

Если они продолжат придерживаться своих ошибочных убеждений и неверных стратегий, а также продолжат накачивать ВСУ вооружением, провоцируя Украину на новые провокации и преступные действия, то не останется никакой основы для переговоров, добавил Рябков.

По его словам, выбор за ними, и он довольно прост: либо принять предложение Путина, либо остаться на текущем положении, что может привести к дальнейшему ухудшению ситуации для них.

Ранее Рябков заявил, что Россия вызовет у США «дрожь» от последствий их шагов на Украине. Он напомнил, что американские политики часто высказываются о возможности применения оружия различной дальности.

По мнению дипломата, им следует осознавать, что они стали стороной конфликта. Рябков добавил, что на Западе по-прежнему считают, что им удастся одержать стратегическую победу над Россией.