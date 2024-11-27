США и НАТО предупредили о возможном признании их участниками конфликта на Украине

Рябков: США и НАТО оказались в шаге от признания их участниками конфликта с РФ

Западным государствам следует осознать, что момент признания США и Североатлантического альянса участниками украинского конфликта становится все ближе. Об этом RT заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Момент близок, когда не будет другого варианта, кроме как признать США и НАТО <…> полноценными участниками конфликта», — подчеркнул он.

Дипломат рассказал, что на Западе по-прежнему считают, что им удастся одержать стратегическую победу над Россией. По его словам, нельзя одолеть страну, обладающую ядерным оружием. Рябков также предупредил, что с помощью боевых испытаний системы «Орешник» Россия направила западным странам четкий сигнал.

«Сигнал очень четкий и очевидный — прекратите, вам не следует так больше делать, вам не надо снабжать Киев всем, что они хотят, поощрять их к новым военным авантюрам, они слишком опасны», — добавил замглавы МИД.

Ранее журнал The National Interest назвал запуск ракеты «Орешник» демонстрацией мощи России. Благодаря испытаниям страна «показала зубы» Западу, но при этом не допустила эскалации конфликта и масштабных разрушений, добавило издание.