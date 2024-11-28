МИД пообещал вызвать у США «дрожь» от последствий их вовлеченности на Украине

Замглавы МИД Рябков: РФ вызовет у США «дрожь» от последствий их шагов на Украине

Россия добьется, чтобы Белый дом «охватила дрожь и оторопь» из-за того, какие последствия могут возникнуть от вовлеченности США в украинский кризис. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что американские политики с легкостью высказывают идеи о применении оружия разной дальности. По мнению дипломата, им следует понимать, что они стали стороной конфликта. Рябков напомнил, что раньше подобная ситуация вызывала «оторопь» на Западе, однако теперь такого не происходит.

«Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — отметил дипломат.

Ранее близкие к разведслужбам источники рассказали Reuters, что данное ВСУ разрешение бить ракетами ATACMS вглубь России вряд ли увеличит риск ядерной эскалации. В Белом доме такой сценарий считают маловероятным. По словам собеседников агентства, запуск «Орешника» никак не повлиял на ситуацию.