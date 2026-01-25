Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале заявил о целенаправленных атаках со стороны ВСУ на медицинские бригады и санитарные автомобили. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат нормам международного гуманитарного права.

По данным Мирошника и представителей местных властей, атаки ВСУ зафиксировали 24 января сразу в нескольких населенных пунктах.

В Энергодаре беспилотник нанес удар по машине скорой помощи, ехавшей на вызов, — в этом случае медработники не пострадали.

Однако атака в Алешкинском округе привела к гибели всех членов медицинской бригады, о чем проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Дрон ударил по врачебному автомобилю на въезде в Голую пристань. Медики ехали на вызов к тяжелобольному пациенту.

«Похоже, что враг сконцентрировал усилия на «охоте» на медиков, как наиболее вызывающем деянии противоречащем нормам МГП», — отметил Мирошник.

Помимо ударов по транспорту, сообщения о повреждениях поступили и от администраций городов. В Каховке под артиллерийский обстрел попало здание местной поликлиники. В учреждении вылетели окна, повреждены мебель и медицинское оборудование. Никто не пострадал.