Боевики ВСУ убили бригаду медиков в Херсонской области

Во время выезда к тяжелобольному пациенту в Голую Пристань погибла бригада медиков из трех человек. Машину скорой атаковал украинский беспилотник, заявил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С огромной болью вынужден сообщить прискорбную новость. Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли», — отметил он.

Губернатор отметил, что украинские боевики убили людей, которые спасали жизни и заботились о здоровье больных. Он назвал удар по скорой преступлением против человечности.

Автомобиль Алешковской больницы пытался проехать к пациенту в зону, где войска ВСУ ведут охоту за любым транспортом. Утром стало известно, что машина получила повреждения, но о состоянии медиков информации не было.

Сальдо выражал надежду, что бригаде удалось укрыться. Следов их гибели или ранений не обнаружили, но поиски медков осложнила тяжелая обстановка в воздухе.