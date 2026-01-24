ВСУ обстреляли поликлинику в Каховке

Украинские боевики атаковали из артиллерии здание поликлиники в городе Каховке в Херсонской области. Об этом ТАСС заявил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.

«По предварительным данным, чудом никто не пострадал», — отметил он.

Из-за обстрела в здании выбило окна, повредилось медоборудование и мебель. В здание поликлиники попал один снаряд.

Черевко добавил, что к восстановительным работам пока не могут приступить из-за продолжающейся атаки.

В тот же день ВСУ ударили по машине скорой помощи, которая выехала в Голую Пристань к тяжелобольному человеку. В результате удара все три медработника погибли. Губернатор региона назвал атаку на автомобиль Алешковской больницы преступлением против человечности.

Ранее украинские боевики ударили с помощью дрона по многоэтажному дому в Новой Адыгее. Глава республики Мурат Кумпилов рассказал, что пострадали восемь человек. Обошлось без погибших.