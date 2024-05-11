В МИД РФ назвали причину атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 21:25 В МИД РФ назвали причину атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру Посол Мирошник: ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру из-за неудач на фронте РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреливают гражданскую инфраструктуру из-за своих неудач на Донецком и Харьковском направлениях, пытаясь остановить продвижение армии России. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат объяснил, почему украинские боевики ударили дальнобойными ракетами по гражданской нефтебазе в Ровеньках в Луганской Народной Республике. Здесь погибли четыре человека, шестеро были ранены.

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«Продвижению наших войск на Донецком и Харьковском направлениях ВСУ не способны противопоставить что-либо на поле боя, потому направляют свои силы на преступления против гражданских», — заявил он.

Мирошник добавил, что ВСУ используют американское дальнобойное вооружение, чтобы нанести болезненные удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Так они пытаются остановить продвижение российских войск на фронте, но у них ничего не получится.

Дипломат убежден, что украинское руководство понесет военную и гражданскую уголовную ответственность за все совершенные против мирных жителей преступления.

Ранее Мирошник заявил о приближении трибунала над политическим руководством Украины.