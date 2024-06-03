В МИД предупредили об ответе на возможное применение ВСУ ЗРК Patriot в небе над Россией

Грушко предупредил о мерах в ответ на применение ВСУ ЗРК Patriot в небе над РФ

Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз, предупредил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Так в комментарии ТАСС он прокомментировал возможное применение ВСУ зенитно-ракетных комплексов Patriot в небе над Россией.

Применение украинскими военнослужащими ЗРК Patriot для поражения воздушных целей в небе над Россией ранее допустил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Говоря о его высказываниях, Грушко отметил, что западные страны продолжают идти по пути эскалации. На фоне этого Россия со своей стороны будет принимать все необходимые меры, чтобы нейтрализовать угрозы своей безопасности.

«Картина на полях сражений именно об этом говорит. Что бы они туда ни завозили, начиная с наземной техники, все это нашими бойцами перемалывается. Так же будет и в этот раз», — подчеркнул собеседник агентства.

Также он обратил внимание на высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что ряд стран — участниц Альянса никогда не вводили ограничений на применение западного оружия, которое поставлялось ВСУ.

«Они эскалируют. У них есть стратегия. Они идут по этому пути», — констатировал замглавы МИД.