Будут сбивать. В Германии допустили использование немецких Patriot против российских самолетов

ВСУ будут сбивать российские самолеты над территорией РФ из переданных Германией ЗРК Patriot. Такое допущение в эфире телеканала ARD сделал генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. <…> Они могут применяться в рамках международного права», — заявил генерал.

Немецкий военный не уточнил, использовала ли ранее Украина предоставленное Германией оружие для ударов по территории России.

В конце мая правительство Германии разрешило Украине наносить удары по России немецким оружием, причиной послужила тяжелая ситуация для ВСУ на Харьковском направлении.