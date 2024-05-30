Сунак позволил Украине самой решать, как использовать оружие Запада
Сунак: Украина будет сама решать, как ей использовать западное оружие
Действия украинских властей в отношении использования западного оружия — это их собственное дело. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак, его слова передало издание The Times.
Политик не стал отвечать на вопрос, разрешит ли Великобритания Украине совершать атаки на российские территории посредством западного оружия.
«Я очень регулярно общаюсь с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности», — сказал он.
По словам Сунака, нынешний мир более опасный и неопределенный, чем во времена холодной войны. Вопрос заключается в том, кому следует доверить свою безопасность.
Ранее итальянский политолог Алессандро Орсини заявил, что после слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о «легитимности» атак ВСУ российская сторона может нанести удары по странам блока. Речь идет о тех государствах, в которых разместили украинскую военную технику.