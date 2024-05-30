Сунак позволил Украине самой решать, как использовать оружие Запада

Сунак: Украина будет сама решать, как ей использовать западное оружие

Действия украинских властей в отношении использования западного оружия — это их собственное дело. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак, его слова передало издание The Times .

Политик не стал отвечать на вопрос, разрешит ли Великобритания Украине совершать атаки на российские территории посредством западного оружия.

«Я очень регулярно общаюсь с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности», — сказал он.

По словам Сунака, нынешний мир более опасный и неопределенный, чем во времена холодной войны. Вопрос заключается в том, кому следует доверить свою безопасность.

Ранее итальянский политолог Алессандро Орсини заявил, что после слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о «легитимности» атак ВСУ российская сторона может нанести удары по странам блока. Речь идет о тех государствах, в которых разместили украинскую военную технику.