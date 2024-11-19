Руководство ЮНЕСКО никак не отреагировало на преступления киевского режима против российских журналистов, продемонстрировав тем самым двойные стандарты. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Российские дипломаты отметили, что 16 ноября исполнилось 79 лет со дня подписания Устава ЮНЕСКО, причем Россия с момента вступления в организацию в 1954 году неотступно следует ее положениям. Взаимодействие не идеально, так как Секретариат ЮНЕСКО политизирует ее, применяя «двойные стандарты» и нарушая принцип нейтралитета и беспристрастности международных чиновников.

МИД РФ пояснил, что руководство ЮНЕСКО упорно игнорирует преступления Киева против российских журналистов — убийства, теракты и покушения на жизнь. Украинские боевики развязали настоящую охоту за военкорами из России.

«Буквально вчера, 17 ноября, в результате прицельной атаки БПЛА боевиков киевского режима при исполнении служебных обязанностей погибла главный редактор „Народной газеты» Кузнецова, ранения получила ее коллега», — заявили в МИД РФ.

Ранее Telegram-канал WarGonzo, что у погибшей журналистки осталась дочь.