Жертвой БПЛА в Курской области стала главред «Народной газеты»

Главред «Народной газеты» Юлия Кузнецова погибла в результате атаки украинского беспилотника в Курской области. Об этом заявил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

По его словам, БПЛА ударил по легковому автомобилю в Большесолдатском районе. Внутри машины находилась главный редактор «Народной газеты».

«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе», — отметил губернатор.

Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также ее коллегам. В результате атаки беспилотника пострадали еще два человека: оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции. Их поместили в больницу.

«Им оказывается медицинская помощь, будет оказана и другая необходимая поддержка», — написал глава региона.

В этот же день дрон попытался ударить по производственному цеху в Удмуртии. Из-за сдетонировавшего БПЛА пострадал житель Ижевска.