Для бойцов СВО праздник Великой Победы неразрывно связан с настоящим днем, они видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению фашизма и нацизма. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, для огромного количества жителей России это не просто юбилей и памятная дата, а «существование, ежедневная жизнь, тот самый кислород, без которого нельзя».

«Давайте возьмем бойцов на СВО, на передовой, это неразрывно для них. Они там видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению фашизма и нацизма до конца. К росту неонацизма. Они видят сами», — подчеркнула она.

В полночь с 7 на 8 мая российские военные прекратили боевые действия на время перемирия, объявленного главой государства Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.