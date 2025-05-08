Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

Россия прекратила все боевые действия на время перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно вступило в силу в полночь с 7 на 8 мая.

Москва объявила о перемирии, исходя из гуманитарных соображений. Оно закончится в полночь с 10 на 11 мая.

При этом российские власти предупреждали Киев, что в случае его нарушения со стороны ВСУ будет дан адекватный ответ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что это перемирие станет проверкой готовности Киева к поиску путей для достижения долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский публично отказался поддержать эту инициативу.