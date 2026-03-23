Захарова: конфликт на Украине может закончиться капитуляцией Киева
Специальная операция может закончиться капитуляцией Украины на основе международно оформленной договоренности. Об этом сообщил представитель МИД Мария Захарова, ее слова привел ТАСС.
Дипломат напомнила, что любой конфликт неизбежно заканчивается договоренностью.
«Международно оформленной, если речь о международном конфликте. Капитуляцией, например. Конечно, договоренность — оформленная, подписанная, заверенная», — сказала она.
Захарова добавила, что исход с капитуляцией считается международной договоренностью, а итоговое соглашение подпишут обе стороны конфликта.
Ранее представитель МИД уличила главу киевского режима Владимира Зеленского в попытках сломать достигнутые договоренности в переговорном процессе по Украине.
Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Зеленский якобы хочет заключить мирное соглашение с Россией.