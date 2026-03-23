Захарова: конфликт на Украине может закончиться капитуляцией Киева

Специальная операция может закончиться капитуляцией Украины на основе международно оформленной договоренности. Об этом сообщил представитель МИД Мария Захарова, ее слова привел ТАСС .

Дипломат напомнила, что любой конфликт неизбежно заканчивается договоренностью.

«Международно оформленной, если речь о международном конфликте. Капитуляцией, например. Конечно, договоренность — оформленная, подписанная, заверенная», — сказала она.

Захарова добавила, что исход с капитуляцией считается международной договоренностью, а итоговое соглашение подпишут обе стороны конфликта.

Ранее представитель МИД уличила главу киевского режима Владимира Зеленского в попытках сломать достигнутые договоренности в переговорном процессе по Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Зеленский якобы хочет заключить мирное соглашение с Россией.