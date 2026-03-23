В НАТО заявили о желании Зеленского пойти на мирную сделку с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский настроен на заключение соглашения с Россией. Об этом он рассказал в беседе с CBS News .

Рютте и Зеленский встретились в Лондоне.

«Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесем это до русских, чтобы убедиться, что они готовы играть по правилам», — сказал генсек НАТО.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что российская сторона настроена на мирное урегулирование украинского конфликта с устранением его первоначальных причин. По его словам, Москва стремится завершить боевые действия дипломатическим путем.

В качестве условий для прекращения огня президент называл отвод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, нейтральный и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских ограничений.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия хочет продолжить трехсторонние переговоры по Украине в ближайшее время. С начала 2026 года уже провели три раунда переговоров.